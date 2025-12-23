Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 mittags mit grünem Vorzeichen

Mit dem NASDAQ 100 geht es heute aufwärts.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,31 Prozent stärker bei 25 540,55 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,080 Prozent tiefer bei 25 441,42 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 461,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25 403,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 542,09 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24 239,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24 580,17 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Stand von 21 503,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,76 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 2,77 Prozent auf 87,15 USD), NVIDIA (+ 2,17 Prozent auf 187,68 USD), Broadcom (+ 1,47 Prozent auf 346,46 USD), Gilead Sciences (+ 1,40 Prozent auf 125,90 USD) und Amazon (+ 1,33 Prozent auf 231,47 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-5,01 Prozent auf 31,82 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,92 Prozent auf 159,53 USD), Zoom Communications (-2,88 Prozent auf 87,40 USD), Starbucks (-2,76 Prozent auf 83,79 USD) und IDEXX Laboratories (-2,45 Prozent auf 684,95 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 877 533 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,733 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Charter A-Aktie hat mit 5,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

