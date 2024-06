Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 19 789,03 Punkten ab. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,053 Prozent tiefer bei 19 740,52 Punkten, nach 19 751,05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 19 850,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 701,34 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,717 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 18 808,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18 280,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 14 945,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 19,61 Prozent zu Buche. Bei 19 979,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Zscaler (+ 5,75 Prozent auf 189,20 USD), Palo Alto Networks (+ 4,78 Prozent auf 340,82 USD), Datadog A (+ 4,27 Prozent auf 128,45 USD), Adobe (+ 3,42 Prozent auf 546,76 USD) und Fortinet (+ 3,32 Prozent auf 60,04 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Walgreens Boots Alliance (-22,16 Prozent auf 12,19 USD), Micron Technology (-7,12 Prozent auf 132,23 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-4,55 Prozent auf 131,94 USD), JDcom (-4,54 Prozent auf 26,26 USD) und Constellation Energy (-2,63 Prozent auf 204,78 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 46 742 323 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,134 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at