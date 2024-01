Pluszeichen in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Handelsstart steigen

Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,28 Prozent auf 7 432,65 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,345 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,108 Prozent auf 7 419,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7 411,86 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 418,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 7 439,52 Einheiten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,91 Prozent nach unten. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 04.12.2023, bei 7 332,59 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 04.10.2023, einen Wert von 6 996,73 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 04.01.2023, einen Stand von 6 776,43 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die STMicroelectronics-Aktie aufweisen. 1 210 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 361,073 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,72 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at