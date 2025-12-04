Pluszeichen in Wien: ATX beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch am vierten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:13 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,07 Prozent stärker bei 5 053,72 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 149,001 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent tiefer bei 5 049,97 Punkten in den Handel, nach 5 050,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 043,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 063,78 Punkten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,890 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bewegte sich der ATX bei 4 794,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der ATX 4 622,04 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, notierte der ATX bei 3 543,55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 38,20 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 075,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Andritz (+ 1,44 Prozent auf 63,40 EUR), CPI Europe (+ 1,35 Prozent auf 15,04 EUR), Verbund (+ 1,25 Prozent auf 64,55 EUR), Wienerberger (+ 1,11 Prozent auf 29,16 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,08 Prozent auf 32,75 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil voestalpine (-0,96 Prozent auf 37,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,82 Prozent auf 14,58 EUR), PORR (-0,31 Prozent auf 32,15 EUR), Erste Group Bank (-0,10 Prozent auf 96,55 EUR) und BAWAG (-0,09 Prozent auf 117,50 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Verbund-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 21 112 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,865 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,38 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at