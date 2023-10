Pluszeichen in Wien: ATX mit Gewinnen

Am Freitag notiert der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,71 Prozent fester bei 3 045,92 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 105,132 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,029 Prozent auf 3 023,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 024,52 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 053,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 006,71 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,366 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 27.09.2023, mit 3 123,33 Punkten bewertet. Der ATX wies vor drei Monaten, am 27.07.2023, einen Wert von 3 225,37 Punkten auf. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, bei 2 887,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 3,60 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 560,30 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 006,71 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 3,57 Prozent auf 13,91 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,28 Prozent auf 23,36 EUR), Andritz (+ 1,61 Prozent auf 42,98 EUR), voestalpine (+ 1,57 Prozent auf 23,26 EUR) und BAWAG (+ 1,28 Prozent auf 41,02 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Österreichische Post (-0,65 Prozent auf 30,70 EUR), IMMOFINANZ (-0,64 Prozent auf 18,54 EUR), DO (-0,55 Prozent auf 107,60 EUR), Verbund (-0,24 Prozent auf 82,65 EUR) und EVN (-0,20 Prozent auf 24,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 332 731 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 28,783 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 2,05 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 11,55 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

