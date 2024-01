Pluszeichen in Wien: ATX Prime klettert schlussendlich

Der ATX Prime schloss am Freitag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 1 710,80 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,032 Prozent auf 1 710,54 Punkte an der Kurstafel, nach 1 709,99 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 719,01 Punkte, das Tagestief hingegen 1 709,36 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,684 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.12.2023, stand der ATX Prime bei 1 655,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.10.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 594,44 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, bei 1 650,53 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 4,69 Prozent auf 26,80 EUR), Rosenbauer (+ 3,38 Prozent auf 30,60 EUR), Raiffeisen (+ 2,69 Prozent auf 19,45 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,48 Prozent auf 43,35 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,96 Prozent auf 31,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Verbund (-4,53 Prozent auf 81,05 EUR), Flughafen Wien (-2,53 Prozent auf 50,00 EUR), AMAG (-2,02 Prozent auf 29,10 EUR), EVN (-1,90 Prozent auf 28,35 EUR) und Lenzing (-1,80 Prozent auf 32,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 788 916 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 29,965 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,40 erwartet. Die BAWAG-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at