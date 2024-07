Pluszeichen in Wien: ATX Prime steigt am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch klettert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,10 Prozent auf 1 847,71 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,014 Prozent auf 1 845,67 Punkte an der Kurstafel, nach 1 845,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 840,26 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 847,87 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,411 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2024, wurde der ATX Prime auf 1 784,54 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2024, einen Stand von 1 758,08 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 17.07.2023, einen Wert von 1 599,87 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,80 Prozent nach oben. Bei 1 889,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 2,63 Prozent auf 10,92 EUR), STRABAG SE (+ 1,94 Prozent auf 39,50 EUR), Polytec (+ 1,83 Prozent auf 3,34 EUR), Flughafen Wien (+ 1,57 Prozent auf 51,60 EUR) und Verbund (+ 1,40 Prozent auf 76,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen FACC (-3,26 Prozent auf 7,71 EUR), Frequentis (-1,83 Prozent auf 32,20 EUR), AT S (AT&S) (-1,55 Prozent auf 20,26 EUR), Palfinger (-1,31 Prozent auf 22,55 EUR) und ZUMTOBEL (-1,02 Prozent auf 5,80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 141 554 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 26,091 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

2024 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

