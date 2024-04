Die Analysten der Baader Bank haben ihre Anlageempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Polytec vor den anstehenden Jahreszahlen 2023 bestätigt. Das Kursziel wurde von Analyst Peter Rothenaicher mit 7,00 Euro beibehalten. Zum Vergleich: Am Dienstag in der Früh notierten die Polytec-Titel an der Wiener Börse bei 3,21 Euro.

Im Vorfeld der anstehenden Zahlenvorlage dürfte ein negativer operativer Gewinn (EBIT) für das abgelaufene Geschäftsjahr nicht überraschen, schrieb Rothenaicher. Die Ergebnisse bringt einerseits einen im zweiten Halbjahr schwachen Umsatztrend zum Ausdruck. Als weitere Kernpunkte verweist der Analyst auf den "massiven" Kostendruck auf die Margen des Konzerns sowie "anhaltende Ineffizienzen und Qualitätsprobleme".

Für 2023 rechnen die Baader-Experten mit einem Verlust je Titel von 0,64 Euro. Für 2024 sollen allerdings wieder schwarze Zahlen geschrieben werden. Die Analysten erwarten dann einen Gewinn je Anteilsschein von 0,38 Euro und im Jahr darauf 0,86 Euro. Für 2023 wird keine Dividendenzahlung erwartet, die prognostizierte Ausschüttung für 2024 liegt bei 0,15 Euro je Aktie, jene für 2025 bei 0,30 Euro je Anteilsschein.

Analysierendes Institut Baader Bank

