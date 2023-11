Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsende in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss agierten die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Letztendlich schloss der ATX Prime am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 1 632,87 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 631,03 Zählern und damit 0,010 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 631,19 Punkte).

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 628,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 639,36 Zähler.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,625 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 1 528,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 590,19 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, bei 1 627,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 3,10 Prozent zu Buche. 1 789,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 513,39 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit IMMOFINANZ (+ 4,83 Prozent auf 19,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,15 Prozent auf 118,00 EUR), S IMMO (+ 3,07 Prozent auf 12,76 EUR), Palfinger (+ 2,20 Prozent auf 23,25 EUR) und UBM Development (+ 1,96 Prozent auf 20,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Polytec (-5,97 Prozent auf 3,62 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,16 Prozent auf 9,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,71 Prozent auf 41,35 EUR), AT S (AT&S) (-2,37 Prozent auf 24,76 EUR) und Verbund (-2,03 Prozent auf 81,90 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 508 993 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 29,739 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,56 Prozent gelockt.

