Zuversicht in Wien: ATX Prime nachmittags in der Gewinnzone

Der ATX Prime zeigt sich am Nachmittag wenig bewegt.

Um 15:42 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,01 Prozent auf 2 045,02 Punkte zu. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,004 Prozent fester bei 2 044,81 Punkten, nach 2 044,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Montag bei 2 037,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 063,37 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 28.03.2025, einen Stand von 2 097,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 897,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, den Stand von 1 779,08 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 12,00 Prozent aufwärts. Bei 2 190,23 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 7,49 Prozent auf 2,87 EUR), STRABAG SE (+ 4,03 Prozent auf 72,20 EUR), Palfinger (+ 3,86 Prozent auf 29,60 EUR), FACC (+ 3,81 Prozent auf 7,35 EUR) und Semperit (+ 3,23 Prozent auf 13,42 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Erste Group Bank (-3,31 Prozent auf 61,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,27 Prozent auf 6,50 EUR), CPI Europe (-2,69 Prozent auf 17,36 EUR), UBM Development (-2,53 Prozent auf 19,30 EUR) und CA Immobilien (-1,67 Prozent auf 23,54 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 191 963 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 24,607 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 0,93 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 9,56 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

