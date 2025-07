Pluszeichen in Wien: Zum Handelsende Pluszeichen im ATX Prime

Der ATX Prime legte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,34 Prozent auf 2 266,37 Punkte zu. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,008 Prozent stärker bei 2 258,97 Punkten, nach 2 258,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 254,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 266,49 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,62 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 10.06.2025, einen Stand von 2 207,58 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 10.04.2025, bei 1 874,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 835,54 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 24,12 Prozent zu. Bei 2 266,49 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. 1 745,07 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 3,26 Prozent auf 3,80 EUR), Wienerberger (+ 2,84 Prozent auf 31,10 EUR), Addiko Bank (+ 2,78 Prozent auf 20,30 EUR), Lenzing (+ 2,16 Prozent auf 26,05 EUR) und Palfinger (+ 2,12 Prozent auf 38,55 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-1,97 Prozent auf 6,98 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,48 Prozent auf 29,95 EUR), BAWAG (-1,44 Prozent auf 109,50 EUR), FACC (-1,29 Prozent auf 6,88 EUR) und UNIQA Insurance (-1,03 Prozent auf 11,48 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 506 964 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 28,915 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,16 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

