Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich am Freitagmittag fester

Am Freitag steigt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,49 Prozent auf 1 738,99 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,102 Prozent auf 1 732,29 Punkte an der Kurstafel, nach 1 730,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 1 741,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 730,60 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,06 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 08.11.2023, den Stand von 1 666,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2023, wies der SLI einen Stand von 1 726,53 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.12.2022, erreichte der SLI einen Stand von 1 678,47 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 3,45 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ams (+ 5,49 Prozent auf 2,06 CHF), Richemont (+ 1,82 Prozent auf 114,90 CHF), Julius Bär (+ 1,56 Prozent auf 45,61 CHF), Swatch (I) (+ 1,55 Prozent auf 229,00 CHF) und Straumann (+ 1,44 Prozent auf 119,65 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Zurich Insurance (-0,44 Prozent auf 448,20 CHF), Swisscom (-0,31 Prozent auf 507,80 CHF), Givaudan (-0,30 Prozent auf 3 362,00 CHF), Novartis (-0,24 Prozent auf 84,05 CHF) und Lonza (-0,21 Prozent auf 327,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 153 325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 272,345 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,98 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Swiss Re lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,15 Prozent.

