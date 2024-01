Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der SMI behält sein positives Vorzeichen auch am dritten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,11 Prozent fester bei 11 161,62 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,276 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,146 Prozent höher bei 11 165,56 Punkten in den Handel, nach 11 149,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 150,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 179,21 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,554 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der SMI auf 11 153,09 Punkte taxiert. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, bei 10 376,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 406,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 0,077 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 309,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 088,62 Zählern markiert.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 1,39 Prozent auf 25,47 CHF), Richemont (+ 1,30 Prozent auf 121,20 CHF), Lonza (+ 1,18 Prozent auf 378,10 CHF), Alcon (+ 1,11 Prozent auf 67,28 CHF) und Partners Group (+ 0,90 Prozent auf 1 116,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Logitech (-2,06 Prozent auf 74,08 CHF), Kühne + Nagel International (-1,18 Prozent auf 285,30 CHF), Nestlé (-0,73 Prozent auf 95,20 CHF), Swiss Re (-0,33 Prozent auf 97,94 CHF) und Novartis (-0,29 Prozent auf 93,23 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 235 973 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 267,225 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,76 erwartet. Mit 6,53 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

