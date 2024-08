Pluszeichen in Zürich: SMI zum Start in der Gewinnzone

Am zweiten Tag der Woche geht es für den SMI erneut nach oben.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,31 Prozent höher bei 12 252,52 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,421 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,229 Prozent fester bei 12 242,90 Punkten in den Handel, nach 12 214,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 242,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 256,53 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 993,83 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 30.04.2024, den Stand von 11 260,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Stand von 11 317,74 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,69 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 12 434,03 Punkte. 11 064,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Sika (+ 2,16 Prozent auf 269,40 CHF), Sonova (+ 1,05 Prozent auf 269,50 CHF), Swiss Re (+ 0,79) Prozent auf 108,55 CHF), Richemont (+ 0,71 Prozent auf 134,35 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,59 Prozent auf 48,05 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil UBS (-0,45 Prozent auf 26,58 CHF), Holcim (-0,15 Prozent auf 81,22 CHF), Roche (+ 0,04 Prozent auf 285,50 CHF), Geberit (+ 0,18 Prozent auf 552,40 CHF) und Novartis (+ 0,18 Prozent auf 98,25 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 116 162 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 237,303 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent an der Spitze im Index.

