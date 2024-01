Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels in Grün

Der SPI notierte heute im Plus.

Zum Handelsende notierte der SPI im SIX-Handel 0,41 Prozent höher bei 14 644,59 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,997 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,105 Prozent stärker bei 14 599,54 Punkten in den Handel, nach 14 584,24 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 499,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 14 649,70 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 08.12.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 468,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, stand der SPI bei 14 162,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 275,74 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 18,15 Prozent auf 7,16 CHF), Addex Therapeutics (+ 14,46 Prozent auf 0,06 CHF), ObsEva (+ 12,26 Prozent auf 0,03 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,98 Prozent auf 1,76 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 6,43 Prozent auf 53,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil SHL Telemedicine (-5,08 Prozent auf 5,60 CHF), Relief Therapeutics (-4,01 Prozent auf 1,77 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-3,82 Prozent auf 151,00 CHF), SGS SA (-3,28 Prozent auf 71,86 CHF) und Zug Estates B (-2,98 Prozent auf 1 630,00 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die Kinarus-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32 265 373 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 274,212 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Edisun Power Europe-Aktie weist mit 4,29 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die mobilezone-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

