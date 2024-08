Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsstart in der Gewinnzone

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,28 Prozent fester bei 16 319,68 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,182 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 294,95 Zählern und damit 0,128 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 274,12 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 294,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 319,68 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 0,817 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 22.07.2024, den Wert von 16 325,74 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 22.05.2024, einen Stand von 15 963,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, wurde der SPI auf 14 345,71 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,01 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Swiss Re (+ 2,84 Prozent auf 114,05 CHF), Swiss Prime Site (+ 1,60 Prozent auf 92,30 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 1,26 Prozent auf 322,50 CHF), Gurit (+ 1,20 Prozent auf 38,00 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 0,98 Prozent auf 16,46 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil SHL Telemedicine (-4,45 Prozent auf 3,22 CHF), Kudelski (-3,61 Prozent auf 1,60 CHF), ASMALLWORLD (-2,07 Prozent auf 1,42 CHF), Evolva (-2,04 Prozent auf 0,86 CHF) und Klingelnberg (-1,52 Prozent auf 16,15 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI weist die Swiss Re-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 164 979 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 256,108 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at