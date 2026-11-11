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WKN DE: A2JNTB / ISIN: IL0011326795

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11.11.2026 23:07:33

PolyPid: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter 2026 earnings call, held on Nov. 11, 2026, PolyPid (NASDAQ:PYPD) announced progress toward its initial commercial launch while expanding its drug pipeline. For long-term investors, the biopharmaceutical company is moving from clinical development to commercial execution with financial backing from partners. Three takeaways from the call stand out for shareholders.

The company is advancing toward its Prescription Drug User Fee Act, or PDUFA, target date of Nov. 28, 2026, for D-PLEX100 to prevent surgical site infections in colorectal procedures. Commercial partner Azurity Pharmaceuticals built out sales channels reaching over 1,700 U.S. hospitals ahead of a planned early 2027 commercial rollout.

Management terminated its European agreement with ADVANZ PHARMA, regaining exclusive regional rights while the European Medicines Agency, or EMA, reviews its Marketing Authorization Application, or MAA. The company's active discussions with potential partners aim to secure European distribution before an expected regulatory decision in late 2027.

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