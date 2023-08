PORR-Aktie steigt: PORR nominiert Claude-Patrick Jeutter als neuen COO

Er folgt mit 1. Jänner 2024 auf Josef Pein, der in Pension geht und seine Funktion mit 31. Dezember 2023 zurücklegt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der entsprechende Beschluss soll in der Aufsichtsratsitzung am 21. September gefasst werden.

Jeutter ist seit 2019 in Führungsfunktionen für PORR tätig und verantwortet derzeit als Mitglied der Geschäftsführung der PORR Management GmbH den Bereich Deutschland.

In Wien zieht die PORR-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,02 Prozent auf 11,86 Euro an.

cgh/tpo

(APA)