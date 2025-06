Wiener Börse-Handel ATX Prime legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch ging es im ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0,47 Prozent auf 2 208,16 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 2 218,70 Punkte an der Kurstafel, nach 2 218,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 227,59 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 201,07 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 0,529 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wies der ATX Prime 2 085,62 Punkte auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 04.03.2025, den Stand von 2 031,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.06.2024, wies der ATX Prime 1 826,46 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,93 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 245,18 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 745,07 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Palfinger (+ 8,88 Prozent auf 32,50 EUR), FACC (+ 3,85 Prozent auf 6,75 EUR), EVN (+ 2,06 Prozent auf 24,75 EUR), Telekom Austria (+ 1,96 Prozent auf 9,88 EUR) und voestalpine (+ 1,85 Prozent auf 23,10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen OMV (-10,92 Prozent auf 42,76 EUR), PORR (-4,41 Prozent auf 28,20 EUR), AMAG (-1,59 Prozent auf 24,70 EUR), Semperit (-1,43 Prozent auf 13,80 EUR) und UBM Development (-0,97 Prozent auf 20,50 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 843 504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 27,382 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

