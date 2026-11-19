PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
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19.11.2026 08:27:16
Porr baute Gewinn deutlich aus
In den ersten drei Quartalen stieg das Periodenergebnis um 23,1 Prozent auf 86,2 Millionen Euro. Der Umsatz erhöhte sich um 4,1 Prozent auf 4,8 Milliarden EuroWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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|Erste Group Bank
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