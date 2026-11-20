Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "buy" für die heimische Porr-Aktie in Reaktion auf die vorgelegten Quartalszahlen des Baukonzerns bestätigt. Auch das Kursziel von 42,50 Euro wurde unverändert belassen und liegt damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. An der Wiener Börse notierten Porr-Aktien am Freitagvormittag mit einem Minus von 1,03 Prozent bei 33,55 Euro.

Die gemeldeten Umsätze für das dritte Quartal hatten ihre eigenen und auch die Konsensus-Schätzungen übertroffen, schreibt der Berenberg-Analyst Andreas Wolf. Das operative Ergebnis (EBIT) war im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Zudem untermauert die Auftragslage von Porr und die EU-Förderung von Bauprojekten die positive Einschätzung der Aktie, so der Analyst.

Die Gewinnschätzungen für Porr hat Berenberg in Reaktion auf die Quartalsergebnisse leicht angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 der Porr prognostizieren die Berenberg-Analysten nun einen Gewinn von 3,12 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 3,13 (2027) und 3,19 (2028) Euro je Anteilsschein. Für 2026 erwarten die Experten eine Dividende von 1,13 Euro. Die Dividendenschätzung für 2027 und 2028 liegt bei jeweils 1,15 Euro je Aktie.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

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mik/spa

ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com

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