PORR Aktie
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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
PORR buy
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "buy" für die heimische Porr-Aktie in Reaktion auf die vorgelegten Quartalszahlen des Baukonzerns bestätigt. Auch das Kursziel von 42,50 Euro wurde unverändert belassen und liegt damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. An der Wiener Börse notierten Porr-Aktien am Freitagvormittag mit einem Minus von 1,03 Prozent bei 33,55 Euro.
Die gemeldeten Umsätze für das dritte Quartal hatten ihre eigenen und auch die Konsensus-Schätzungen übertroffen, schreibt der Berenberg-Analyst Andreas Wolf. Das operative Ergebnis (EBIT) war im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Zudem untermauert die Auftragslage von Porr und die EU-Förderung von Bauprojekten die positive Einschätzung der Aktie, so der Analyst.
Die Gewinnschätzungen für Porr hat Berenberg in Reaktion auf die Quartalsergebnisse leicht angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 der Porr prognostizieren die Berenberg-Analysten nun einen Gewinn von 3,12 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 3,13 (2027) und 3,19 (2028) Euro je Anteilsschein. Für 2026 erwarten die Experten eine Dividende von 1,13 Euro. Die Dividendenschätzung für 2027 und 2028 liegt bei jeweils 1,15 Euro je Aktie.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
mik/spa
ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com
AFA0020 2026-11-20/10:53
|Zusammenfassung: PORR AG buy
|
Unternehmen:
PORR AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
42,50 €
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Rating jetzt:
buy
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Kurs*:
33,40 €
|
Abst. Kursziel*:
27,25%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
33,50 €
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Abst. Kursziel aktuell:
26,87%
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Analyst Name::
Andreas Wolf
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KGV*:
-
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