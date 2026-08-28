PORR Aktie

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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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28.08.2026 10:47:00

PORR buy

Die Analysten der Berenberg Bank haben das Kursziel für die heimische Porr-Aktie in Höhe von 42,50 Euro bestätigt. Die Kaufempfehlung "Buy" wird von Analyst Andreas Wolf nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baukonzerns ebenfalls bestätigt.

Der Umsatz im zweiten Quartal in Höhe von 1.654 Mio. Euro lag um 4 Prozent unter dem Marktkonsens, nachdem ein langer Winter in einigen Regionen die Bausaison verzögert hatte, hieß es in der aktuellen Studie. Das EBIT im zweiten Quartal in Höhe von 42,0 Mio. Euro übertraf die Konsensschätzung um 8 Prozent, hieß es weiter.

Der Auftragseingang im zweiten Quartal sank im Jahresvergleich um 32 Prozent, wobei der Vergleichszeitraum sehr anspruchsvoll war. Die nach Ablauf der Berichtsperiode im zweiten Quartal eingegangenen Neuaufträge deuten jedoch auf eine sich verbessernde Auftragsdynamik hin.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 3,11 Euro für 2026, sowie 3,20 bzw. 3,23 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,12 Euro für 2026, sowie 1,17 bzw. 1,16 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Freitag notierten die Porr-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 37,95 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

prcer/ger/spa

ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com

AFA0015 2026-08-28/10:47

Zusammenfassung: PORR AG buy
Unternehmen:
PORR AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
42,50 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
37,95 € 		Abst. Kursziel*:
11,99%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
37,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,99%
Analyst Name::
Andreas Wolf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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