PORR Aktie
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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
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Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Porr von 45,9 auf 42,0 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger für die Titel des Baukonzerns bestätigt.
Das niedrigere Kursziel ist vor allem auf konservativere mittelfristige Wachstumsannahmen für Österreich, eine schwächere Bargeldumwandlung ("Cash-Conversion") und eine höhere Nettoverschuldung nach dem ersten Halbjahr 2026 zurückzuführen, geht aus der aktuellen Studie hervor.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 3,21 Euro für 2026, sowie 3,81 bzw. 4,11 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,20 Euro für 2026, sowie 1,30 bzw. 1,40 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse bei 37,25 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/ste
ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com
AFA0009 2026-09-17/10:12
|Zusammenfassung: PORR AG kaufen
|
Unternehmen:
PORR AG
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Analyst:
Erste Group Bank
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Kursziel:
42,00 €
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Rating jetzt:
kaufen
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Kurs*:
37,15 €
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Abst. Kursziel*:
13,06%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
37,20 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Marschallinger
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KGV*:
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