PORR Aktie
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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
PORR accumulate
Die Analysten der Erste Group haben für das heimische Bauunternehmen Porr das Anlagevotum "Accumulate" auf "Buy" angehoben. Der zuständige Experte Michael Marschallinger hat zudem das Kursziel von 42,0 auf 44,9 Euro hinaufgesetzt.
Erklärt wird der Schritt mit der starken Erholung der Geschäftstätigkeit in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs und einem besser als erwartet ausgefallenen Auftragseingang. Zudem hat eine verbesserte Cash-Konvertierung das Vertrauen der Erste-Analysten in die Ertragsentwicklung von Porr gestärkt.
Das niedrigere Kursziel ist vor allem auf konservativere mittelfristige Wachstumsannahmen für Österreich, eine schwächere Bargeldumwandlung ("Cash-Conversion") und eine höhere Nettoverschuldung nach dem ersten Halbjahr 2026 zurückzuführen, geht aus der aktuellen Studie hervor.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 3,24 (zuvor 3,21) Euro für 2026 sowie 3,75 (zuvor 3,81) bzw. 4,04 (zuvor 4,11) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,20 Euro für 2026 sowie 1,30 bzw. 1,40 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Montagvormittag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse bei 35,00 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/rst
ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com
AFA0031 2026-11-23/10:53
|Zusammenfassung: PORR AG accumulate
|
Unternehmen:
PORR AG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
44,90 €
|
Rating jetzt:
accumulate
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Kurs*:
34,85 €
|
Abst. Kursziel*:
28,84%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
35,20 €
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Abst. Kursziel aktuell:
27,56%
|
Analyst Name::
Michael Marschallinger
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KGV*:
-
Nachrichten zu PORR AG
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09:28
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19.11.26
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19.11.26
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Analysen zu PORR AG
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