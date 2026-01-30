Funding Circle Holdings Aktie

Funding Circle Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 18:17:55

POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
POS-Transaction in Own Shares

30-Jan-2026 / 17:17 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

30 January 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

30 January 2026

Number of ordinary shares purchased:

64,217

Highest price paid per share:

169.80p

Lowest price paid per share:

163.80p

Volume weighted average price paid per share:

165.9902p

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 3,253,53 of its Ordinary Shares in treasury and has 301,488,045 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 301,488,045 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

165.9902p

64,217

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

468

169.80

08:05:08

00373554176TRLO1

XLON

466

168.20

08:08:51

00373561492TRLO1

XLON

57

169.00

08:08:51

00373561493TRLO1

XLON

528

169.60

08:08:51

00373561494TRLO1

XLON

466

168.20

08:08:51

00373561495TRLO1

XLON

449

167.60

08:10:13

00373564830TRLO1

XLON

469

167.40

08:16:05

00373576667TRLO1

XLON

453

167.00

08:16:30

00373577417TRLO1

XLON

437

167.20

08:24:57

00373591802TRLO1

XLON

458

167.00

08:27:02

00373595768TRLO1

XLON

461

166.80

08:27:02

00373595769TRLO1

XLON

81

167.60

08:54:28

00373646543TRLO1

XLON

602

167.60

08:54:28

00373646544TRLO1

XLON

94

167.60

08:54:28

00373646545TRLO1

XLON

921

167.60

09:18:42

00373694581TRLO1

XLON

116

167.60

09:18:45

00373694669TRLO1

XLON

381

167.60

09:18:45

00373694670TRLO1

XLON

868

167.20

09:18:48

00373694772TRLO1

XLON

930

167.00

09:18:51

00373694854TRLO1

XLON

286

167.20

09:20:46

00373698451TRLO1

XLON

58

167.20

09:20:46

00373698452TRLO1

XLON

460

166.80

09:20:53

00373698620TRLO1

XLON

449

167.20

09:31:06

00373721559TRLO1

XLON

449

167.20

09:37:05

00373734302TRLO1

XLON

449

166.80

09:40:13

00373741239TRLO1

XLON

433

166.80

09:45:39

00373755643TRLO1

XLON

454

166.40

09:51:53

00373773811TRLO1

XLON

465

166.20

10:21:32

00373788555TRLO1

XLON

54

166.20

10:21:35

00373788557TRLO1

XLON

72

166.00

10:21:36

00373788558TRLO1

XLON

373

166.00

10:21:36

00373788559TRLO1

XLON

117

166.20

10:24:24

00373788712TRLO1

XLON

60

166.20

10:24:24

00373788713TRLO1

XLON

599

166.20

10:24:24

00373788714TRLO1

XLON

474

166.20

10:24:24

00373788715TRLO1

XLON

80

166.20

10:25:22

00373788752TRLO1

XLON

121

166.20

10:25:22

00373788753TRLO1

XLON

57

166.20

10:28:07

00373788891TRLO1

XLON

53

166.20

10:28:57

00373788959TRLO1

XLON

1678

166.60

10:34:00

00373789190TRLO1

XLON

438

166.60

10:35:26

00373789546TRLO1

XLON

446

167.20

10:39:50

00373789800TRLO1

XLON

454

167.20

10:39:58

00373789808TRLO1

XLON

454

167.00

10:40:58

00373789844TRLO1

XLON

454

167.00

10:40:58

00373789845TRLO1

XLON

467

166.80

10:41:00

00373789846TRLO1

XLON

393

166.60

10:46:01

00373790445TRLO1

XLON

393

166.60

10:48:52

00373790809TRLO1

XLON

40

166.60

10:48:52

00373790810TRLO1

XLON

1

166.60

10:49:18

00373790840TRLO1

XLON

43

166.60

10:55:18

00373791162TRLO1

XLON

404

166.60

10:55:18

00373791163TRLO1

XLON

1

166.60

10:55:18

00373791164TRLO1

XLON

445

166.40

10:58:42

00373791306TRLO1

XLON

915

166.60

11:07:49

00373791715TRLO1

XLON

475

166.80

11:19:34

00373792221TRLO1

XLON

475

166.80

11:27:17

00373792546TRLO1

XLON

477

166.80

11:28:01

00373792567TRLO1

XLON

483

166.80

11:28:31

00373792577TRLO1

XLON

950

166.60

11:29:38

00373792635TRLO1

XLON

865

166.40

11:29:38

00373792636TRLO1

XLON

865

166.20

11:31:06

00373792693TRLO1

XLON

433

166.20

11:31:06

00373792694TRLO1

XLON

438

166.20

11:49:18

00373793315TRLO1

XLON

462

166.00

11:52:41

00373793413TRLO1

XLON

445

165.80

12:25:32

00373794786TRLO1

XLON

462

165.60

12:26:30

00373794816TRLO1

XLON

449

165.40

12:28:24

00373794875TRLO1

XLON

469

165.40

12:28:56

00373794887TRLO1

XLON

434

165.20

12:34:42

00373795031TRLO1

XLON

443

165.00

12:34:46

00373795032TRLO1

XLON

441

165.00

12:56:15

00373795722TRLO1

XLON

447

165.00

12:56:15

00373795723TRLO1

XLON

449

164.80

12:56:15

00373795724TRLO1

XLON

449

164.80

12:56:25

00373795729TRLO1

XLON

433

164.60

12:58:49

00373795797TRLO1

XLON

1

164.40

13:27:54

00373796738TRLO1

XLON

1

164.60

13:48:38

00373797521TRLO1

XLON

433

164.60

13:48:38

00373797522TRLO1

XLON

467

164.80

14:18:39

00373798764TRLO1

XLON

433

164.60

14:20:37

00373798861TRLO1

XLON

436

164.40

14:20:56

00373798881TRLO1

XLON

1843

163.80

14:20:56

00373798882TRLO1

XLON

461

164.20

14:21:01

00373798899TRLO1

XLON

1402

165.00

14:41:17

00373801699TRLO1

XLON

433

164.40

14:47:16

00373802148TRLO1

XLON

474

164.80

14:48:59

00373802225TRLO1

XLON

451

164.40

14:53:14

00373802443TRLO1

XLON

451

164.40

14:53:14

00373802444TRLO1

XLON

115

164.20

14:58:04

00373802835TRLO1

XLON

435

164.20

14:59:54

00373802964TRLO1

XLON

34

164.80

15:05:10

00373803300TRLO1

XLON

920

164.60

15:11:10

00373803772TRLO1

XLON

438

164.60

15:21:25

00373804483TRLO1

XLON

437

164.60

15:21:25

00373804484TRLO1

XLON

880

165.00

15:22:14

00373804550TRLO1

XLON

642

165.40

15:23:00

00373804579TRLO1

XLON

180

165.40

15:23:00

00373804580TRLO1

XLON

484

165.60

15:24:23

00373804663TRLO1

XLON

440

165.40

15:26:46

00373804801TRLO1

XLON

440

165.40

15:26:46

00373804802TRLO1

XLON

921

165.40

15:29:05

00373804951TRLO1

XLON

461

165.40

15:29:05

00373804952TRLO1

XLON

889

165.40

15:36:38

00373805306TRLO1

XLON

273

165.40

15:36:38

00373805307TRLO1

XLON

3499

166.00

15:49:16

00373805812TRLO1

XLON

300

166.00

15:49:16

00373805813TRLO1

XLON

486

166.00

15:49:16

00373805814TRLO1

XLON

573

166.00

15:49:16

00373805815TRLO1

XLON

2463

166.00

15:49:16

00373805816TRLO1

XLON

486

166.00

15:49:26

00373805821TRLO1

XLON

482

166.20

15:49:43

00373805836TRLO1

XLON

444

166.20

15:51:22

00373805910TRLO1

XLON

1333

166.20

15:51:22

00373805911TRLO1

XLON

97

166.00

15:51:22

00373805912TRLO1

XLON

837

166.00

15:51:22

00373805913TRLO1

XLON

466

166.00

15:51:22

00373805914TRLO1

XLON

69

166.00

15:54:26

00373806123TRLO1

XLON

718

166.00

15:54:26

00373806124TRLO1

XLON

929

165.60

15:58:23

00373806338TRLO1

XLON

450

165.60

15:58:23

00373806339TRLO1

XLON

451

165.40

15:59:43

00373806381TRLO1

XLON

452

165.20

15:59:52

00373806393TRLO1

XLON

454

164.80

16:18:11

00373807622TRLO1

XLON

454

164.80

16:18:11

00373807623TRLO1

XLON

454

164.80

16:18:11

00373807624TRLO1

XLON

454

164.80

16:18:11

00373807625TRLO1

XLON

453

164.80

16:18:11

00373807626TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 416750
EQS News ID: 2269060

 
End of Announcement EQS News Service

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Funding Circle Holdings PLC Registered Shs

mehr Nachrichten
30.01.26
 HOL-Holdings in Company (EQS Group)
30.01.26
 TVR-Total Voting Rights (EQS Group)
30.01.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
29.01.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
28.01.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
20.01.26
 Full Year 2025 Trading Update (EQS Group)
19.01.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
16.01.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)

Analysen zu Funding Circle Holdings PLC Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Funding Circle Holdings PLC Registered Shs 1,88 2,17% Funding Circle Holdings PLC Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen