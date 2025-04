Positive Danaher-Zahlen beflügeln auch Aktien von Sartorius, Stedim und EVOTEC

Die Quartalszahlen des US-Pharmaausrüsters Danaher haben am Dienstag die Aktien von Sartorius und der Tochter Sartorius Stedim Biotech angetrieben.

Auch die Papiere des Pharma-Auftragsforschers EVOTEC profitierten.

Grund dafür waren nicht nur die besser als erwarteten Ergebnisse im ersten Quartal und bestätigte Jahresziele des Konzerns. Für gute Laune unter den Anlegern sorgte wohl vor allem, dass Danaher besonders stark abschnitt im Bereich Bioprozesstechnik, der auch ein wichtiges Standbein des Göttinger Sartorius-Konzerns ist. Zudem sprach Danaher von nach wie vor robusten Ausgaben für Forschung & Entwicklung im Pharmabereich.

Die Sartorius-Vorzugsaktie legte an der Spitze des deutschen Leitindex DAX via XETRA letztlich um 5,45 Prozent auf 220,40 Euro zu und war zeitweise damit zurück auf dem höchsten Stand seit Ende März. Die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, hatte sie bereits am Mittwoch überwunden. Nun liegen mit der 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend bei knapp unter 226 Euro und der langfristigen 200-Tage-Linie bei etwas über 234 Euro die nächsten entscheidenden Widerstände.

Für das Papier der französischen Sartorius Stedim Biotech ging es zum Handelsschluss in Paris um 3,93 Prozent auf 194,50 Euro nach oben. Im MDAX der mittelgroßen Werte unterhalb des DAX stieg der Anteilsschein von EVOTEC um 6,85 Prozent auf 6,83 Euro, während in den USA die Danaher-Aktie an der NYSE zeitweise um 4,83 Prozent auf 193,90 US-Dollar stieg.

Analystin Rachel Vatnsdal von der US-Bank JPMorgan sprach mit Blick auf Danaher von "ordentlich übertroffenen Erwartungen" und einer "bemerkenswerten Stärke" im Bereich Bioprozesstechnik. Der Bereich Bioprozesstechnik sei der führende im ersten Quartal gewesen, schrieb sie. Im Vergleich zum vorangegangenen Jahresviertel seien dort die Aufträge deutlich gestiegen, während das Unternehmen zugleich angemerkt habe, dass es keine Vorzieheffekte angesichts bevorstehender Zölle wahrgenommen habe. Das dürfte Börsianern zufolge auch positiv für die gesamte Branche wirken.

Danaher ist - ähnlich wie Sartorius - im Gesundheitsbereich mit Geschäften rund um Biotechnologie und Diagnostik breit aufgestellt.

