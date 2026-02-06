Post Holdings Aktie
WKN DE: A1JS25 / ISIN: US7374461041
|
06.02.2026 03:00:34
Post Holdings, Inc. Reports Fall In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Post Holdings, Inc. (POST) reported earnings for first quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $96.80 million, or $1.71 per share. This compares with $113.30 million, or $1.78 per share, last year.
Excluding items, Post Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $123.70 million or $2.13 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.1% to $2.175 billion from $1.975 billion last year.
Post Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $96.80 Mln. vs. $113.30 Mln. last year. -EPS: $1.71 vs. $1.78 last year. -Revenue: $2.175 Bln vs. $1.975 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Post Holdings Inc.
|
04.02.26
|Ausblick: Post legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Post stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
19.11.25
|Ausblick: Post stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: Post stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Post stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)