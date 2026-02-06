Post Holdings Aktie

WKN DE: A1JS25 / ISIN: US7374461041

06.02.2026 03:00:34

Post Holdings, Inc. Reports Fall In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - Post Holdings, Inc. (POST) reported earnings for first quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $96.80 million, or $1.71 per share. This compares with $113.30 million, or $1.78 per share, last year.

Excluding items, Post Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $123.70 million or $2.13 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.1% to $2.175 billion from $1.975 billion last year.

Post Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $96.80 Mln. vs. $113.30 Mln. last year. -EPS: $1.71 vs. $1.78 last year. -Revenue: $2.175 Bln vs. $1.975 Bln last year.

