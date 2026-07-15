PR TIMES präsentierte Quartalsergebnisse

PR TIMES veröffentlichte am 14.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 44,73 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PR TIMES 42,49 JPY je Aktie verdient.

PR TIMES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at