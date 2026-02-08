:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
08.02.2026 20:40:00
Prediction: Alphabet's Stock Will Be a Winner in 2026
Shares of Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) slid despite the company seeing its revenue growth accelerate when it reported its Q4 results. The stock is still up more than 50% over the past year, as of this writing.Let's take a closer look at the company's Q4 results, prospects, and why the stock is a buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
