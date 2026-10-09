Prediction: Amazon Could Turn a $10K Investment Into This by 2030

I've owned shares of Amazon (NASDAQ: AMZN) over the years and added to my position earlier this year after the valuation of the cloud computing and e-commerce leader plummeted.

It just seemed too good an opportunity to pass up, with its price-to-earnings ratio dropping into the mid-20s. On top of that, it seemed that its huge investments in AI, which scared some investors away, would pay off. The record $220 billion in capital expenditures was not made in anticipation of higher demand for AI cloud computing; it was required to meet the demand that was already there.

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