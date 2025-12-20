Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
|
20.12.2025 16:30:00
Prediction: Applied Digital Stock Could Soar 5X by 2030
Applied Digital (NASDAQ: APLD) is gaining momentum as billions in long-term AI data center leases reshape its financial future. With demand for compute surging, the company's shift toward high-margin recurring revenue could unlock explosive upside for investors willing to bet on its execution.Stock prices used were the market prices of Dec. 15, 2025. The video was published on Dec. 19, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
