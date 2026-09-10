Prediction: AST SpaceMobile Triples Its Revenue Again by 2028

Few companies are growing like AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS). The space-based cellular broadband company reported second-quarter revenue of $31.5 million in August, up from just $1.2 million in the year-ago period. And management's revenue guidance for this year is $150 million to $200 million.

I predict the company triples that again by 2028, topping $500 million in revenue. That would be a sharp slowdown from last year's sixteenfold jump, from $4.4 million to $70.9 million, and a step down again from this year's guided growth, which sits at about 2.5 times 2025 revenue at the midpoint.

The market has plenty of doubt. Shares of the growth stock sit near $67 as of this writing, down about 50% from a 52-week high of $133.86.

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