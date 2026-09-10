AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
10.09.2026 09:52:01
Prediction: AST SpaceMobile Triples Its Revenue Again by 2028
Few companies are growing like AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS). The space-based cellular broadband company reported second-quarter revenue of $31.5 million in August, up from just $1.2 million in the year-ago period. And management's revenue guidance for this year is $150 million to $200 million.
I predict the company triples that again by 2028, topping $500 million in revenue. That would be a sharp slowdown from last year's sixteenfold jump, from $4.4 million to $70.9 million, and a step down again from this year's guided growth, which sits at about 2.5 times 2025 revenue at the midpoint.
The market has plenty of doubt. Shares of the growth stock sit near $67 as of this writing, down about 50% from a 52-week high of $133.86.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
Analysen zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|51,70
|-4,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.