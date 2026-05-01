Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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01.05.2026 10:15:00
Prediction: Energy Transfer Will Hit $25 in 2026
Energy Transfer (NYSE: ET) has already soared more than 20% this year. That pushed the master limited partnership's (MLP) unit price up almost to $20. I think the energy stock has a lot further to run. I believe that the market is massively underpricing the potential that oil prices will remain higher for longer, with the potential for a significant spike if the U.S. launches new attacks against Iran. Add in a couple of other catalysts, and I predict the MLP's unit price will hit $25 this year, a more than 25% increase from its current price. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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