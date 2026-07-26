Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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26.07.2026 19:57:00
Prediction: Nvidia Stock Will Hit $800 Per Share by 2030
Nvidia (NASDAQ: NVDA) currently trades for about $210 per share. So, it would have to nearly quadruple to hit $800 per share. Considering the chipmaker's sheer size as a $5.1 trillion company, that would require Nvidia to reach a nearly $20 trillion market cap. That's a long climb, but I think it could happen faster than most investors think.In fact, by 2030, this stock price is reachable. That's a growth of four times in nearly as many years, making the stock an absolute no-brainer if this projection is correct. Judging by what Nvidia has told investors, I think it's entirely possible, which means investors should be loading up on shares right now.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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