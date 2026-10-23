NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.10.2026 22:45:01
Prediction: Nvidia Will Outperform Broadcom Over the Next 5 Years
Nvidia (NASDAQ:NVDA) and Broadcom (NASDAQ:AVGO) are two of the leading semiconductor companies at the center of the ongoing artificial intelligence (AI) revolution. Both tech leaders have been handsomely rewarded for their troubles. Over the past five years, Nvidia's shares have climbed by about 904%, as of writing, while Broadcom has gained 563%.
Both could continue capitalizing on the AI industry's growth, but which one will perform better over the next five years? My money is on Nvidia, and here is why.
Image source: The Motley Fool.
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