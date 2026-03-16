Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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16.03.2026 15:00:00
Prediction: Palantir Could Surge If Government AI Spending Explodes
Palantir (NASDAQ: PLTR) just secured a $1 billion government contract that could accelerate its leadership in defense-linked artificial intelligence. Investors are excited about its surging growth and expanding AI platform, but the company's extreme valuation creates a fascinating tension between opportunity and risk that few tech stocks face today.Stock prices used were the market prices of March 9, 2026. The video was published on March 14, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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