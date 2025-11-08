Pinterest Aktie

WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061

08.11.2025 18:05:33

Prediction: Pinterest Stock Will Soar 60% by 2026

Pinterest (NYSE: PINS) just reported earnings that shocked the market -- and shares tumbled 20% overnight. But despite the drop, analysts remain confident in Pinterest's long-term growth potential. With record-high user engagement and bullish forecasts, this could be the hidden buying opportunity savvy investors have been waiting for.Stock prices used were the market prices of Nov. 5, 2025. The video was published on Nov. 7, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
