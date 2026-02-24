Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|
24.02.2026 22:00:00
Prediction: Snap Inc. Could Soar 200% After This Sell-off
Snap Inc. (NYSE: SNAP) is trading at just 1.5 times sales after a brutal sell-off, yet revenue, free cash flow, and subscriptions are climbing. If AR hardware, AI-driven ads, and global expansion accelerate, this beaten-down stock could surprise investors who are betting on stagnation.Stock prices used were the market prices of Feb. 13, 2026. The video was published on Feb. 23, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!