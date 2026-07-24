Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
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24.07.2026 09:10:00
Prediction: SpaceX Will Underperform Planet Labs This Year
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), or SpaceX, launched its IPO in June with high hopes. While it benefited from an initial bump, its fortunes quickly reversed, and shares now sell below its original IPO price.A likely reason for the pullback was the valuation of the communication stock, which remains extremely elevated. This overvaluation is so extreme that Planet Labs (NYSE: PL), which SpaceX has so far outperformed, is likely to earn higher returns (or at least lower losses) for 2026. Here's why.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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