Planet Labs Aktie

Planet Labs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.07.2026 09:10:00

Prediction: SpaceX Will Underperform Planet Labs This Year

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), or SpaceX, launched its IPO in June with high hopes. While it benefited from an initial bump, its fortunes quickly reversed, and shares now sell below its original IPO price.A likely reason for the pullback was the valuation of the communication stock, which remains extremely elevated. This overvaluation is so extreme that Planet Labs (NYSE: PL), which SpaceX has so far outperformed, is likely to earn higher returns (or at least lower losses) for 2026. Here's why.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Planet Labs

mehr Nachrichten