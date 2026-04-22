NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
22.04.2026 14:00:00
Prediction: This AI Chip Stock Will Become the Next Nvidia by 2030
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) is emerging as one of the smartest ways to invest in the artificial intelligence (AI) boom.Nvidia (NASDAQ: NVDA) currently accounts for an estimated 85% to 92% share of the AI accelerator market. However, as large cloud companies look to reduce costs and scale faster, many are shifting toward custom chips and more specialized computing systems.Regardless of which approach gains traction, most advanced AI chips still rely on Taiwan Semiconductor -- also known as TSMC -- for manufacturing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
23.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.04.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
23.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
23.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
23.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schwächelt nachmittags (finanzen.at)