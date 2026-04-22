NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 14:00:00

Prediction: This AI Chip Stock Will Become the Next Nvidia by 2030

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) is emerging as one of the smartest ways to invest in the artificial intelligence (AI) boom.Nvidia (NASDAQ: NVDA) currently accounts for an estimated 85% to 92% share of the AI accelerator market. However, as large cloud companies look to reduce costs and scale faster, many are shifting toward custom chips and more specialized computing systems.Regardless of which approach gains traction, most advanced AI chips still rely on Taiwan Semiconductor -- also known as TSMC -- for manufacturing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten