Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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13.08.2026 13:15:00
Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Stock Is Going to Double by 2027
The timing can certainly be debated, but I think the artificial intelligence (AI) boom began in November 2022, when OpenAI released ChatGPT, which amassed 100 million users in just two months. However, many companies were developing and even successfully monetizing AI long before that moment.Upstart (NASDAQ: UPST) has developed AI models to assess the creditworthiness of potential borrowers for its lending partners since 2014. In many cases, those models are more reliable than the best human-led assessment methods, which still rely on Fair Isaac's FICO credit scoring system.Upstart's revenue soared during the first half of 2026, and yet its stock is down almost 35% for the year (as of Aug. 12). I think the market is too pessimistic. Here's why I predict the stock will double by the time we enter 2027.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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