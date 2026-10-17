Quantum Computing Aktie

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WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080

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17.10.2026 19:00:00

Prediction: This Will Be the Best Pure-Play Quantum Computing Stock Over the Next 5 Years

Quantum computing is developing quicker than most investors realize. For a long time, 2030 was the year that most quantum computing firms pointed to as the arrival date of commercially viable quantum computing. That timeline has accelerated to 2029 as the technology has progressed, potentially making a new computing paradigm right around the corner.

Investors want to profit from this any way they can, and one of the most obvious ways is to pick a pure play like IonQ (NYSE: IONQ). IonQ is my top quantum computing investment, and it looks primed to be an incredible performer over the next five years.

Image source: Getty Images.

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