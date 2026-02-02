Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
|
02.02.2026 12:22:00
Prediction: Upstart Will Soar in 2026
Upstart (NASDAQ: UPST) is down by more than 50% from its 52-week high, and to be fair, there are some legitimate concerns about the business from recent earnings reports. However, in this video, I discuss why I think Upstart could potentially rise by 50% or more in 2026.*Stock prices used were the morning prices of Jan 29, 2026. The video was published on January 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
