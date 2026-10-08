BB Liquidatin a Aktie
WKN: 924821 / ISIN: US0936791088
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08.10.2026 16:52:00
Prediction: Wall Street's Next Blockbuster Stock Split Will Come From This Retailer
You have to go all the way back to 2020 since Costco (NASDAQ: COST) last issued a stock split. A lot has happened with the country's leading operator of warehouse clubs in that time.
Perhaps more importantly for our split purposes, Costco has been nearly a 20-bagger since its 2-for-1 split more than 26 years ago. The shares were approaching $100 at the time, so bringing back the price tag just below $50 made sense at the time. It just makes sense to happen soon with Costco stock approaching $1,000.
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