Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Krankenkassen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Krankenkassen:

"Das hört sich sozial gerecht an: Die Beitragsbemessungsgrenzen für die gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung steigen zum kommenden Jahr wohl um hohe 6,44 Prozent. Eine besondere sozialpolitische Leistung der Ampel ist das aber nicht. Der Anstieg erfolgt nämlich alljährlich aufgrund der allgemeinen Gehaltsentwicklung, und bei der sah es zuletzt gut aus. So weit, so normal also. Der kleine Gerechtigkeitseffekt wird zudem davon durchkreuzt, dass an anderer Stelle im Sozialsystem die Klein- und Mittelverdienenden bald überproportional zur Kasse gebeten werden. Im kommenden Jahr steigen voraussichtlich sowohl die Beiträge zur Krankenkasse als auch zur Pflegeversicherung, und zwar jeweils beträchtlich."/yyzz/DP/he