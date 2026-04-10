10.04.2026 05:34:45

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Pendlerpauschale

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Pendlerpauschale:

"Dringend gesucht: eine Maßnahme, um Bürgerinnen und Bürger effizient von hohen Spritpreisen zu entlasten. Sie soll für den Bund bezahlbar sein, keine Fehlanreize setzen, möglichst nur jene unterstützen, die wirklich auf das Auto angewiesen sind, und vor allem Geringverdienern helfen (.). Die Anforderungen sind also klar. Und doch ist die perfekte Maßnahme noch nicht gefunden worden. Daher bleibt wohl nur die zweitbeste Option: die Erhöhung der Pendlerpauschale (.). Die Erhöhung erreicht genau jene Gruppe, die am stärksten von den hohen Spritpreisen betroffen ist: Berufspendler. Der Nachteil ist: Es profitieren eben nicht nur Handwerker und Pflegekräfte, sondern auch Konzernchefs oder Unternehmensberater. (.) Doch will man nicht auf die ungewisse Erfindung der perfekten Lösung warten, bleibt die Pendlerpauschale die vorerst beste Lösung."/yyzz/DP/men

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