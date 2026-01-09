09.01.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Stern' zu Kai Wegner

HAMBURG (dpa-AFX) - Der "Stern" zu Kai Wegner:

"Die Aufregung über das Tennismatch ist eine Art politische Ersatzhandlung. Denn das eigentliche Thema ist viel zu kompliziert: Höchstspannung, Hochspannung, Mittelspannung, Transformatoren und N-minus-1-Redundanz. Wer kennt sich da schon aus? Warum sich mit den Details des Stromausfalls beschäftigen, wenn man den Bürgermeister auch persönlich angreifen kann? Dabei sieht dessen Bilanz nach dem bisherigen Wissensstand nicht schlecht aus. Die Stadtteile sind einen Tag früher als erwartet wieder am Netz. Das Anschalten der Notversorgung lief glatt. Offenbar ist auch durch den Stromausfall selbst niemand schwer verletzt worden. Auch um Kranke und Pflegebedürftige wurde sich am Wochenende schnell gekümmert."/yyzz/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich fester -- ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legte am Donnerstag zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen