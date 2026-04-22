RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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22.04.2026 07:24:32
Price rise contingency plans 'ready if needed'
The Manx treasury says plans are in place to protect essential services in the wake of the Iran war.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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