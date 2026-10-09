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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2026



09.10.2026 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEWS RELEASE

Zürich, 9. Oktober 2026

Net Asset Value per 30. September 2026

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. September 2026 EUR 160.61 (CHF 152.22), was einer positiven Veränderung von 0.9% in EUR (1.9% in CHF) seit dem 31. August 2026 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im September positiv, was hauptsächlich auf günstige Währungseffekte sowie positive Bewertungsanpassungen in einigen der Portfoliofonds, darunter Eagletree IV und Pelion VI, zurückzuführen ist.

Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 8.4m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 6.4m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Highland Europe III, welcher Erlöse aus dem Verkauf der folgenden Beteiligungen ausschüttete: (i) Huel, einem britischen Lebensmittelunternehmen, das pflanzenbasierte Nahrungsergänzungsmittel herstellt, (ii) Salsify, einem Softwareanbieter für Product Experience Management (PXM) und digitalen Handel für Marken und Händler, (iii) Nexthink, einem führenden Schweizer Anbieter für Digital Employee Experience Management, sowie (iv) Zwift, einer Onlineplattform für virtuelles Training in den Bereichen E-Cycling und Laufsport. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Eagletree IV aus dem Verkauf von WaterFleet, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Wassertechnologie.

Am 5. November 2025 wird der Halbjahresbericht der PEH AG veröffentlicht.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,401,673 per 30. September 2026 (31. August 2026: 2,400,656). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.