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10.09.2026 18:00:01

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. August 2026

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. August 2026

10.09.2026 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NEWS RELEASE

Zürich, 10. September 2026

Net Asset Value per 31. August 2026

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. August 2026 EUR 159.10 (CHF 149.42), was einer positiven Veränderung von 1.7% in EUR respektive 2.6% in CHF seit dem 31. Juli 2026 entspricht.

Im August war die Performance der PEH trotz nachteiliger Währungsentwicklung positiv. Haupttreiber waren positive Bewertungsanpassungen bei einem Grossteil der PEH Investitionen, darunter ein Venture-Fonds mit Fokus auf Early-Stage und Growth-Equity Investitionen in den USA, Alpha CEE Opportunity IV, Investindustrial Growth III sowie die direkten Co-Investitionen in einen Hersteller von Holzpellets sowie in einen Anbieter von Softwarelösungen für künstliche Intelligenz.

Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.3m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.5m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Mid Europa Fund IV aus dem Teilverkauf von Allegro, einer polnischen e-commerce Plattform, sowie von Mid Europa Fund V aus dem Verkauf von Cargus, Rumäniens führendem Anbieter von Kurier-, Express- und Paketdienstleistungen. 

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,400,656 per 31. August 2026 (31. Juli 2026: 2,400,656). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

 

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: PEH NAV Flyer September 26

Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: info@peh.ch
ISIN: CH0006089921
LEI Code: 391200H19VBZIPBJ0N98

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2397588  10.09.2026 CET/CEST

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